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公司新闻(中文) | 2011年 10月 17日 星期一 20:22 BJT

〔美股业绩〕花旗集团公布第三季净利成长,减少提列备抵坏帐(更新版)

路透10月17日电---花旗集团(C.N)周一公布第三季净利成长,因该行减少提列备抵坏帐.

资产规模居美国第三大的花旗集团公布,第三季净利为38亿美元,每股获利(EPS)为1.23美元,上年同期分别为22亿美元及0.72美元.(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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