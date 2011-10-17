〔国际油市〕航煤较柴油升水攀高,受BP买入船货提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月17日电---新加坡装运的航煤较柴油升水,周一上涨逾1美元,因BP买入11月船货.
路透数据显示,航煤较柴油升水较周五收盘扩大1.70美元至每桶3.03美元.
航煤现货价差升至每桶0.30美元,此前壳牌向BP售出15万桶航煤,价格为较11月2-9日新加坡平均报价每桶高出0.30美元.
交易消息人士称,计入这笔交易,BP已经买入至少65万桶10月航煤,这支撑了航煤价格.
出货数据显示,至少9.8万吨航煤和8万吨柴油已经被预定从中东或亚洲发往欧洲.
11月航煤互换上涨3.91美元至127.52美元,11月航煤较柴油价差上涨0.83美元,至每桶3.01美元.
11月柴油裂解价差跌0.08美元,至每桶较迪拜原油升水16.38美元.
11月航煤裂解价差上涨0.75美元,至每桶19.39美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.70 128.10 127.90 123.80 4.10 3.31
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.67 125.07 124.87 122.10 2.77 2.27
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.47 125.87 125.67 122.85 2.82 2.30
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.12 126.52 126.32 123.50 2.82 2.28
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.51 122.30 2.21 1.81
11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.99 121.43 2.56 2.11(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。