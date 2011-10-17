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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 20:41 BJT

〔国际油市〕航煤较柴油升水攀高,受BP买入船货提振

路透新加坡10月17日电---新加坡装运的航煤较柴油升水,周一上涨逾1美元,因BP买入11月船货.

路透数据显示,航煤较柴油升水较周五收盘扩大1.70美元至每桶3.03美元.

航煤现货价差升至每桶0.30美元,此前壳牌向BP售出15万桶航煤,价格为较11月2-9日新加坡平均报价每桶高出0.30美元.

交易消息人士称,计入这笔交易,BP已经买入至少65万桶10月航煤,这支撑了航煤价格.

出货数据显示,至少9.8万吨航煤和8万吨柴油已经被预定从中东或亚洲发往欧洲.

11月航煤互换上涨3.91美元至127.52美元,11月航煤较柴油价差上涨0.83美元,至每桶3.01美元.

11月柴油裂解价差跌0.08美元,至每桶较迪拜原油升水16.38美元.

11月航煤裂解价差上涨0.75美元,至每桶19.39美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.70 128.10 127.90 123.80 4.10 3.31

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.67 125.07 124.87 122.10 2.77 2.27

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.47 125.87 125.67 122.85 2.82 2.30

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.12 126.52 126.32 123.50 2.82 2.28

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.51 122.30 2.21 1.81

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.99 121.43 2.56 2.11(完)

--编译 田建华;审校 王丽鑫

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