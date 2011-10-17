〔美股业绩〕富国银行第三季获利同比上升,但不及市场预估(更新版)

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路透10月17日电---美国第四大银行--富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)第三季每股盈馀(EPS)比华尔街预估低0.01美元,尽管第三季获利因坏账拨备减少而上升.

富国银行称,当季普通股净利为38.4亿美元,或每股盈馀(EPS)0.72美元.据汤森路透I/B/E/S称,分析师平均预估的EPS为0.73美元.上年同期净利为31.5亿美元.

该行坏账拨备降至18.1亿美元,上年同期为34.4亿美元.

"虽然我们无法改变经济环境,但我们在努力控制能够掌控的变数,"首席执行长John Stumpf在声明中称,"经济复苏比任何人预期的都要缓慢崎岖."(完)