〔美股业绩〕富国银行第三季获利同比上升,但不及市场预估(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节和评论)
路透10月17日电---美国第四大银行--富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)第三季每股盈馀(EPS)比华尔街预估低0.01美元,尽管第三季获利因坏账拨备减少而上升.
富国银行称,当季普通股净利为38.4亿美元,或每股盈馀(EPS)0.72美元.据汤森路透I/B/E/S称,分析师平均预估的EPS为0.73美元.上年同期净利为31.5亿美元.
该行坏账拨备降至18.1亿美元,上年同期为34.4亿美元.
"虽然我们无法改变经济环境,但我们在努力控制能够掌控的变数,"首席执行长John Stumpf在声明中称,"经济复苏比任何人预期的都要缓慢崎岖."(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选