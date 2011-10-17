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公司新闻(中文) | 2011年 10月 17日 星期一 21:00 BJT

〔美国个股〕苹果iPhone 4S首周销量破四百万,年底前将在逾70国上市

路透10月17日电---苹果(AAPL.O)公布:

* iPhone 4S首周销量为四百万部

* "超过2,500万用户已经在使用IOS5"

* iPhone 4s将在10月28于另外22国上市,年底前上市国家超过70国(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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