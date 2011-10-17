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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 21:16 BJT

〔美股业绩〕嘉信理财第三季获利较上年同期增加,受交易量增加提振

路透10月17日电---美国折扣经纪商嘉信理财(Charles Schwab)(SCHW.N)称,其第三季获利较上年同期上升77%,因交易量增加和成本控制帮助抵消了货币市场减免收费的上升.

嘉信理财周一称,第三季获利为2.2亿美元,合每股获利(EPS)0.18美元,上年同期分别为1.24亿美元及0.10美元.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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