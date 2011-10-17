〔美股业绩〕嘉信理财第三季获利较上年同期增加,受交易量增加提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月17日电---美国折扣经纪商嘉信理财(Charles Schwab)(SCHW.N)称,其第三季获利较上年同期上升77%,因交易量增加和成本控制帮助抵消了货币市场减免收费的上升.
嘉信理财周一称,第三季获利为2.2亿美元,合每股获利(EPS)0.18美元,上年同期分别为1.24亿美元及0.10美元.(完)
--编译 李富强;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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