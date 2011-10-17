〔欧洲金融〕欧盟将考虑采用三管齐下的计划扶助银行业--消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月17日电---欧盟知情人士称,欧盟财长将考虑一项三管齐下的计划,以重振投资者对欧元区银行业的信心,作为稳定欧元区金融状况广泛努力中的一部分.
一位匿名消息人士称,"这必须是一个完整的计划."
悉知欧盟财长将考虑这一选项的人士表示,三管齐下的计划包括:
* 设定基本的欧盟银行业最低核心资本要求,其大大高于7月测试90家银行时的5%"及格线".
* 此外,对拥有受困欧元区主权债务敞口的银行业者,除了新的最低资本要求外,还将增加额外的临时缓冲.这并不一定就意味着,银行业必须减记全部资产,直接冲击获利.
* 确保银行业有充足的短期资金,即便这意味着由政府提供担保.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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