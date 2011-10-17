〔欧洲金融〕欧盟将考虑采用三管齐下的计划扶助银行业--消息人士

路透伦敦10月17日电---欧盟知情人士称,欧盟财长将考虑一项三管齐下的计划,以重振投资者对欧元区银行业的信心,作为稳定欧元区金融状况广泛努力中的一部分.

一位匿名消息人士称,"这必须是一个完整的计划."

悉知欧盟财长将考虑这一选项的人士表示,三管齐下的计划包括:

* 设定基本的欧盟银行业最低核心资本要求,其大大高于7月测试90家银行时的5%"及格线".

* 此外,对拥有受困欧元区主权债务敞口的银行业者,除了新的最低资本要求外,还将增加额外的临时缓冲.这并不一定就意味着,银行业必须减记全部资产,直接冲击获利.

* 确保银行业有充足的短期资金,即便这意味着由政府提供担保.(完)