〔美股业绩〕花旗集团公布第三季净利成长,受帐务利得提振(更新版3)

* 第三季ESP为1.23美元,上年同期为0.72美元

* 获利包含19亿美元帐务利得

* 非应计贷款规模缩小

* 盘初股价上扬2%

路透10月17日电---花旗集团(C.N)周一公布第三季净利成长,因该行减少提列备抵坏帐,同时录得在动荡市况下银行可以取得的帐务利得.

投资银行佣金收入下滑,因欧债危机导致股票及债券发行减少,且导致合并活动降温.营业费用增加,当中有部分是因为该行进行投资以提振业务.

资产规模居美国第三大的花旗集团公布,第三季净利为37.7亿美元,每股获利(EPS)为1.23美元,上年同期分别为21.7亿美元及0.72美元.

最新财报结果包括一项19亿美元的税前利得,相当于每股税後获利0.39美元,这是因为该行当季信贷利差扩大.当一家银行的债务相对于美债下跌时,便可以登录帐务利得,因其可以受益于买回债务.

若不计入这项利得,花旗当季获利为26亿美元,EPS为0.84美元.

包含债务价值调整,来自该行持续经营的证券及银行业务营收下滑12%至48.4亿美元,受到承销及合并顾问佣金减少的冲击.

摩根大通(JPM.N)上周公布第三季财报时亦宣称投行佣金下滑,也有录得和花旗一样的帐务利得.

整体花旗集团营业费用较上年同期增加8%,达124.6亿美元,自2010年第四季以来就维持在此一水准附近.在2009年初至2010年第三季,季度营业费用大多较接近119亿美元.

目前尚不清楚上述获利数字能否和汤森路透I/B/E/S对分析师调查得出的每股获利0.81美元的预估数据直接做比较.

花旗集团问题贷款规模减小,非应计贷款规模从上年同期的124.6亿美元降至79.5亿美元;该行在金融危机高峰期间曾经三度接受美国政府纾困.

花旗集团股价今年以来已下跌约40%,跌幅与其他大型银行股相仿.

在财报公布後,花旗集团周一盘初股价上涨2%至29.00美元.(完)