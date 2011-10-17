〔国际油市〕亚洲燃料油持于强劲水准,交投清淡

路透新加坡10月17日电---亚洲燃料油市场周一持于强劲水准,连续第二日交投清淡,因今日为11月定价月的首日.

交易量连续第二日清淡,反映出对市场是否或已触顶的不确定性.11月/12月跨月价差在每吨8.50美元附近,380-cst燃料油的现货价差持于每吨13.00美元上方的七个月新高.

一位驻新加坡的西方交易商称,"今日是新定价月的第一天,显然多数投资者选择在场边观望,试图衡量市场可能向哪里移动."

跨月价差和粘度价差成交量均低于5万吨,11月/12月跨月价差微跌至每吨8.50美元,11月粘度价差仅微升0.13美元至7.38美元.

11月裂解价差走阔1.47美元,每桶较迪拜原油贴水5.11美元.12月裂解价差下跌1.34美元,报每桶较迪拜原油贴水5.52美元.

0830GMT亚洲收盘时,11月布兰特原油LCOc1微涨0.89美元,报每桶112.87美元.11月裂解价差走阔1.47美元,每桶贴水5.11美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 682.10 682.50 682.30 673.80 8.50 1.26

现货380CST燃料油 FO380-SIN 677.30 677.50 677.45 668.20 9.25 1.38

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 669.63 658.63 11.00 1.67

380CST船用燃料油升水 14.50 16.20 15.55 18.80 -3.25

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 10.70 11.00 10.85 10.60 0.25 2.36

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.00 13.30 13.15 12.63 0.53 4.19 (完)