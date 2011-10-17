〔国际油市〕亚洲燃料油持于强劲水准,交投清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月17日电---亚洲燃料油市场周一持于强劲水准,连续第二日交投清淡,因今日为11月定价月的首日.
交易量连续第二日清淡,反映出对市场是否或已触顶的不确定性.11月/12月跨月价差在每吨8.50美元附近,380-cst燃料油的现货价差持于每吨13.00美元上方的七个月新高.
一位驻新加坡的西方交易商称,"今日是新定价月的第一天,显然多数投资者选择在场边观望,试图衡量市场可能向哪里移动."
跨月价差和粘度价差成交量均低于5万吨,11月/12月跨月价差微跌至每吨8.50美元,11月粘度价差仅微升0.13美元至7.38美元.
11月裂解价差走阔1.47美元,每桶较迪拜原油贴水5.11美元.12月裂解价差下跌1.34美元,报每桶较迪拜原油贴水5.52美元.
0830GMT亚洲收盘时,11月布兰特原油LCOc1微涨0.89美元,报每桶112.87美元.11月裂解价差走阔1.47美元,每桶贴水5.11美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 682.10 682.50 682.30 673.80 8.50 1.26
现货380CST燃料油 FO380-SIN 677.30 677.50 677.45 668.20 9.25 1.38
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 669.63 658.63 11.00 1.67
380CST船用燃料油升水 14.50 16.20 15.55 18.80 -3.25
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 10.70 11.00 10.85 10.60 0.25 2.36
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.00 13.30 13.15 12.63 0.53 4.19 (完)
--编译 王翔琼;审校 李军
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。