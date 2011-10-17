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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 21:49 BJT

〔美国热股〕Anadarko支付40亿美元墨西哥湾漏油清理赔款给BP

路透10月17日电---BP(BP.L)接受Anadarko Petroleum(APC.N)的40亿美元墨西哥湾漏油清理赔款,远低于法院可能判决的金额,但是该协议令BP的主要合作夥伴Anadarko与其一起遭受谴责,并一起承担未来可能出现的罚金.[ID:nCT0406672]

周一盘初,Anadarko上扬4.70%报73.89美元.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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