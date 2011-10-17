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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 21:43 BJT

〔美国股市〕开低,受德国财长评论影响

路透纽约10月17日电--周一美国股市开低,因德国财长称即将召开的欧盟峰会不会出台欧债危机决定性解决方案.此前美股两周走势为2009年以来最佳.

道琼工业指数.DJI跌46.55点或0.40%,报11,597.94点;标准普尔500指数.SPX跌5.30点或0.43%,至1,219.28点;Nasdaq指数.IXIC走低15.33点或0.57%,报2,652.52点.(完)

--编译 田建华;审校 王丽鑫

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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