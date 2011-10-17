〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差接近一周半高位,受助于石脑油价上涨

路透新加坡10月17日电---亚洲石脑油价格周一接近一个月高位,裂解价差约为一周半以来最高.

不过交易商称,裂解价差上扬受助于石脑油价格上涨,而後者受助于原油成本上涨,而非基本面.

他们表示,韩国湖南石油化学购买总量约10万吨公开规格石脑油所支付的溢价,再现疲弱人气.

湖南石油化学购入两船到丽水(Yeosu)的11月下半月公开规格石脑油,成本加运费价(C&F)较日本的现货报价每吨升水1.25美元左右.这低于上周五韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)购买5万吨石脑油时支付的升水1.75美元.

"市场未能如稍早预期那样反弹,"一交易商称.

日本公开规格12月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格报934.50美元,为9月21日触及每吨958.00美元以来最高.

12月上半月和1月上半月和互换逆价差连续第三日为每吨4.00美元.

12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上升6.82美元,至每吨87.97美元,为10月6日的95.38美元以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上升0.55美元至每桶24.87美元,为上周三达到24.99美元以来最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK涨1.16美元至每桶13.43美元,为上周二的13.78美元以来最高水平.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 934.00/935.00 921.00 +13.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 101.43/101.53 99.98 +1.50

11月石脑油互换NAF-1M-S 929.50/931.50 913.50 +10.75

12月石脑油互换NAF-2M-S 926.25/928.25 909.63 +11.50

97号现货汽油GL97-SIN 132.31/132.41 130.37 +1.99

95号现货汽油GL95-SIN 127.95/128.05 126.50 +1.50

92号现货汽油GL92-SIN 126.25/126.35 124.25 +2.05

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 24.77/24.87 24.27 +0.55(完)