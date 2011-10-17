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债券 | 2011年 10月 17日 星期一 22:52 BJT

〔标题新闻〕德财长朔伊布勒称,料欧洲当局将就欧洲银行业资本重组和EFSF扩容等问题作出决定

注:EFSF即欧洲金融稳定工具

以上为新闻提示,路透仅不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请提供中文标题,点选[ID:nL5E7LH2WZ]

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