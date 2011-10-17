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商品期货 | 2011年 10月 17日 星期一 23:16 BJT

〔USDA报告〕10月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月17日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 10/13/11 10/6/11 10/6/11 10/14/10

初值 修正值 前值

小麦 22,079 21,721 12,581 31,228

燕麦 17 24 6 0

大麦 12 4 0 1,145

玉米 28,443 34,781 31,826 37,979

高粱 3,402 1,405 1,269 3,760

大豆 10,599 7,714 23,387 26,565

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 394,105 386,111

燕麦 197 34

大麦 5,362 3,316

玉米 110,931 171,012

高粱 9,653 12,801

大豆 42,946 69,295

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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