版本:
中国
债券 | 2011年 10月 17日 星期一 23:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.030%,投标倍数为4.57

路透华盛顿10月17日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.030

中值 0.020

低值 0.005

投资 0.031

价格/得标

价格 99.992417

比率 30.62%

投标倍数 4.57

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,067,800

总投标 132,599,404,800

竞争性投标得标 28,161,105,000

非竞争性投标得标 831,962,800

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/10/20

到期日 2012/01/19

CUSIP码 912795Y62

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐