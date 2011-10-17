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债券 | 2011年 10月 18日 星期二 00:10 BJT

〔标题新闻〕ECB史塔克称欧元区债券非政府融资可行工具,仅再分配危机成本,削弱财政整合刺激

ECB:欧洲央行

史塔克为欧洲央行管委

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