〔欧洲股市〕受德国财长讲话影响而收低,银行股跌幅居前

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1%

* 银行股在德国财长朔伊布勒讲话後回吐升幅

路透伦敦10月17日电---欧洲股市周一收跌,此前德国财长朔伊布勒称,对本周末举行的欧盟峰会将推出一个解决欧债危机的最终方案的预期是不切实际的.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1%,报966.04点.成交量是该指数30天均值的85%.

该指数今日稍早触及10周高位,因近几周投资者对欧洲决策者采取行动应对欧债危机持乐观看法.

不过,股指在朔伊布勒的讲话後由升转跌.

"(朔伊布勒的讲话)令市场更加清醒,欧元决策者一向喜欢作出宏伟声明,旨在支持欧元和抑制债务危机.但现在市场的认识是,解决方案的细节略为复杂,且解决方案或不能令市场满意."麦格理策略师Daniel McCormack说.

权值较重的银行股跌幅居前,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P下挫1.6%.意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)劲跌6.1%,不过该行股价仍较上月触及的低位高出约40%.

希腊银行股.FTATBNK大跌7.3%,此前朔伊布勒在讲话中表示,可能有必要进一步重组希腊公共债务,且该国需要进行财政和结构改革.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数进一步远离981.9点,这是该指数从2月触及的年内高位至9月低位的下跌趋势的38.2%费波纳奇回档技术位.

该指数下一个支持位在932.7点,为以上跌势的23.6%回档位.

英国富时100指数.FTSE收跌0.54%,报5,436.70点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌1.81%,报5,859.43点,法国CAC-40指数.FCHI下跌1.61%,报3,166.06点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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