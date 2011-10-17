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债券 | 2011年 10月 18日 星期二 01:31 BJT

〔标题新闻〕葡萄牙预算草案预计明年经济萎缩2.8%,远超EU/IMF救助计划所预设的萎缩约2%

EU为欧盟

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS8E7KQ005]

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