〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低1.5%,美国正在进行的收割带来压力

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低1.5%,结束了五个交易日来的升势,交易商指因美国正在进行的收割带来压力.
美元走强重创了所有大宗商品,也加剧了大豆市场的压力,上周大豆期货上扬10%.
此前有传言称,中国购入大量美国大豆,但这一传言未得到证实,加剧了周一的跌势.
分析师预计,美国农业部将公布的一周作物生长报告将显示,大豆收割已完成72%.
气象学家称,本周的降雨将放缓俄亥俄河流域的美国玉米和大豆收割,同时中西部作物带将恢复良好天气.
11月大豆期货SX1收低17美分,报每蒲式耳12.53美元.
10月豆油合约BOc1收挫0.64美分,收报每磅52.90美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收挫4.6美元,收报每短吨323.0美元.
今日CBOT大豆预估成交量为182,839口,豆油为53,030口,豆粕为46,721口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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