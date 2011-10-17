〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货几收平盘,因美元走强和季节性收割压力

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一几收平盘,走势因美元走强和季节性收割压力,以及12月合约未能升穿位于200日移动均线的阻力位而引发的技术性卖盘拖累.
分析公司Informa Economics上周五下调美国2012年玉米种植面积的预估至9,310万英亩,之前的预期为9,430万英亩,并将大豆种植面积预估从之前的7,580万英亩上调至7,700万英亩.
一农业气象学家周一称,本周的降雨将令俄亥俄河谷玉米和大豆收割放缓,而美国其他主要玉米种植区再度出现良好的天气状况.
CFTC上周五公布的监管数据显示,大投机商连续第六周削减CBOT玉米和大豆期货的净多头头寸,对经济的广泛忧虑拖低一系列商品价格.
12月合约在所有关键移动均线之下交投,首个关键阻力位见200日移动均线切入位6.47美元.九日相对强弱指标为51,处于中性技术区域.
CBOT-12月玉米合约CZ1收高1/2美分,报每蒲式耳6.40-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为209,958口.
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--编译 母红;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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