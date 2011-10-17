〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货几收平盘,因美元走强和季节性收割压力

路透芝加哥10月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一几收平盘,走势因美元走强和季节性收割压力,以及12月合约未能升穿位于200日移动均线的阻力位而引发的技术性卖盘拖累.

分析公司Informa Economics上周五下调美国2012年玉米种植面积的预估至9,310万英亩,之前的预期为9,430万英亩,并将大豆种植面积预估从之前的7,580万英亩上调至7,700万英亩.

一农业气象学家周一称,本周的降雨将令俄亥俄河谷玉米和大豆收割放缓,而美国其他主要玉米种植区再度出现良好的天气状况.

CFTC上周五公布的监管数据显示,大投机商连续第六周削减CBOT玉米和大豆期货的净多头头寸,对经济的广泛忧虑拖低一系列商品价格.

12月合约在所有关键移动均线之下交投,首个关键阻力位见200日移动均线切入位6.47美元.九日相对强弱指标为51,处于中性技术区域.

CBOT-12月玉米合约CZ1收高1/2美分,报每蒲式耳6.40-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为209,958口.

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