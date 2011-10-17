〔金属期市〕期铜下跌,因对欧洲债务危机的忧虑重燃

* 期铜下跌,从稍早触及的三周高位回落

* 对欧洲债务危机的担忧盖过了与日俱增的供应威胁的影响

* Freeport暂停Grasberg矿场的生产

* 市场关注周二公布的中国第三季GDP和9月工业生产数据

路透纽约/伦敦10月17日电---期铜价格周一走势震荡,稍早触及三周高位,但尾盘收低且接近日内低位,因德国预期即将举行的欧盟峰会将不会提出解决欧洲债务危机的方案,消息打压铜市.

结果是,铜和其他风险资产市场承压,因投资者在美元中避险.他们也在中国一系列数据公布前谨慎离场观望,这些数据将可能为全球第二大经济体及全球最大铜消费者国中国的潜在体质提供更多线索.

不过铜的跌幅受限,因供应面的紧张情况加剧,在印尼的全球第二大铜矿场周一停止运作,因安全忧虑及一主要精炼铜运输管道出现严重损坏.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌50美元,收报每吨7,495美元,扭转稍早触及三周最高7,660美元的升势.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1盘中触及3.4635美元高位,此为三周高位,收低3.05美分,至每磅3.3780美元,接近其日内低位3.3685美元.

尽管期铜今日收低,但伦敦期铜和纽约期铜较仅在两周前分别触及的年内低位6,635美元和不到3美元反弹超过15%.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称,欧洲政府在10月23日举行的峰会上将不会提出解决区内债务危机的最终方案,消息打压铜市.稍早德法两国领导人曾承诺将在本月公布解决欧债危机的综合方案,自此,投资者对会议的期望日益高涨.

欧元兑美元下跌,使以美元计价的诸如金属等商品变得更昂贵.[FRX/CN]

美国9月工业生产较前月成长,且美国纽约联邦储备银行10月制造业数据持稳.[US-ECI-CMN]

**供应问题**

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc(FCX.N)暂停其在印尼的Grasberg大型矿场的铜和金生产,因安全忧虑和工人阻止工厂开工,令该矿自一个月前开始罢工以来出现最严重的供应中段.消息支持铜价.

连接矿场到其港口的一个主要精炼铜输送管道周一稍早被切断,工人行动升级.

此外,周五一秘鲁工会退出和Freeport的谈判,而工会成员威胁将采取绝食罢工以要求加薪.

以下为1806 GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 336.25 -4.60 -1.35 444.70 -24.39

LME期铝 2215.00 8.00 +0.36 2470.00 -10.32

LME期铜 7494.50 -50.50 -0.67 9600.00 -21.93

LME期铅 1985.00 -41.00 -2.02 2550.00 -22.16

LME期镍 18970.00 95.00 +0.50 24750.00 -23.35

LME期锡 21495.00 -305.00 -1.40 26900.00 -20.09

LME期锌 1905.00 -25.00 -1.30 2454.00 -22.37

上海期铝 16575.00 -25.00 -0.15 16840.00 -1.57

上海期铜 55830.00 -120.00 -0.21 71850.00 -22.30

上海期锌 15260.00 -60.00 -0.39 19475.00 -21.64

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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