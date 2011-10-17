〔纽约期市〕咖啡期货在触及三周高位後重挫,期糖走低

路透纽约/伦敦10月17日电---咖啡期货周一重挫,成交温和,受累于市场对解决欧元区债务危机的最新努力信心不足和一系列自动卖单.

期糖在触及一个月高位後削减涨幅,可可期货走低,因其他商品市场的走势而承压.

全球股市回落,美元指数.DXY攀升,之前德国财长给在周末举行的欧盟峰会上解决欧元区债务危机的努力将取得突破的乐观情绪泼冷水.

咖啡期货盘中回落逾4%,在阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡触及约三个月最高後出现关键性逆转.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1劲挫5.55美分,或2.3%,收报每磅2.34美元,盘中触及三周最高2.4355美元.该合约在15.2美分的宽阔区间内交投,日低为2.2835美元.

交易商称,今日的下跌触发2.3450美元之下的12月合约止损卖盘.不过,汤森路透初步数据显示,总成交量略低于1.9万口,较30日成交均值低约9%.

伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2急跌69美元,或3.4%,报每吨1,962美元.

交易商称,期糖触及一个月高位,受助于市场担忧泰国洪水,投机性基金买盘增加,短期供应吃紧以及报告称许多制糖作物种植区将出现降雨.

经纪商称,原糖期货逆转涨势收跌,受累于获利回吐.

ICE-3月原糖合约SBc1收跌0.14美分,报每磅27.79美分,盘中触及一个月高位28.35美分.

Liffe-12月白糖期货LSUc1小涨3.70美元,或0.5%,收报每吨715.00美元,盘中触及一个月高位722.00美元.

ICE-12月可可期货CCZ1跌49美元,或1.8%,收报每吨2,622美元.伦敦12月可可期货LCCZ1跌13英镑,或0.8%,报每吨1,693英镑.(完)