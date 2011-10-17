〔全球金市〕金价与风险资产一道下跌,因市场担忧欧洲债务问题

* 金价逆转早盘升势,欧洲的消息打压股市走低

* 长期交投清淡後金价料大幅波动--交易商

* 金价可能再次突破1,700美元阻力

* 市场关注:周二公布的10月美国生产者物价指数

路透纽约/伦敦10月17日电---金价周一下跌,逆转稍早升势,跟随股市和其他商品市场走低,此前德国给欧元区债务危机可能取得突破性进展的市场乐观情绪泼了冷水.

德国财长称,即将举行的欧盟峰会不会提出解决欧元区债务危机的最终解决方案.该言论压低欧元、全球股市和商品,金价亦下跌,上周金价录得六周来最大单周上涨.

分析师称,由于成交清淡,金价波动幅度可能持于较高水平.

"因欧洲可能短期内无法取得任何进展的担忧重燃,投资者在股市了结获利,这也拖累金属市场...市场长期交投清淡,料将出现大幅波动."MF Global资深分析师Phillip Streible认为.

1855GMT,现货金XAU=下跌0.6%,报每盎司1,668.90美元,盘中一度高见1,694.60美元,为9月23日以来最高.

路透数据显示,黄金与标准普尔500指数的25日对数相关性目前为正值,为四个月来最高.

GMG Defensive Beta Fund(MPDAX.O)联席基金经理Oliver Pursche表示,近期黄金料继续与股市呈正相关,因投资者倾向于将两种资产归为一组.

Pursche认为,新兴市场国家央行外汇储备多元化将推高2012年第一季金价至2,000美元的纪录高位.

美国12月黄金期货GCZ1结算价收低6.40美元,报每盎司1,676.60美元.

路透初步数据显示,成交量约为30日均值的一半,维持上周的极低交易量水平.

分析师称,低于均值的成交量和未平仓合约量下降表明,投资者对金价走势缺乏信心,因担忧欧洲债务形势.

黄金期权亦表明波动率将上升.芝加哥期权交易所(CBOE)黄金波动率指数.GVZ大涨9%至29,为逾两周来最大单日上涨.

分析师称,金价将急需面临技术压力,直到升穿关键阻力位1,700美元,如果要成功突破该位置,料需要数次尝试.

Sarhan Capital首席执行官Adam Sarhan指出,8月底和9月初的两个高点构成利空双顶形态.

现货银XAG=下跌1.7%,报每盎司31.62美元.现货铂金(白金)XPT=上涨0.4%,至每盎司1,549.74美元.现货钯金XPD=下滑1.1%,至612.72美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1676.60 -6.40 -0.4 1665.40 1696.80 102,899

COMEX白银期货 SIZ1 31.821 -0.352 -1.1 31.475 32.675 35,484

COMEX铂金期货 PLF2 1551.80 -3.10 -0.2 1545.70 1583.60 6,082

COMEX钯金期货 PAZ1 616.80 -3.75 -0.6 611.60 647.25 2,723

现货金 XAU= 1668.90 -9.63 -0.6 1666.15 1694.60

现货银 XAG= 31.620 -0.540 -1.7 31.490 32.640

现货铂金 XPT= 1549.74 5.61 0.4 1546.00 1577.75

现货钯金 XPD= 612.72 -6.98 -1.1 616.88 644.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=