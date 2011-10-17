〔纽约期市〕ICE期棉大幅收跌,受价差交易及投资者关注宏观形势影响

路透纽约10月17日电---期棉周一大幅收低,分析师指因价差引发投资者结清头寸,且市场可能在未来几天下探其交区间区的低端.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下跌1.58美分,报每磅1.0036美元,盘中交投区间介于0.9989-1.0248美元.之前逾三周,市场交投区间为0.98-1.04美元.

汤森路透初步数据显示,周一成交量为逾17,800口,较30日均值高出三分之一.

独立分析师Mike Stevens称,商人和生产商在现货市场卖盘,令棉价承压.

交易商说,12月和3月合约价差卖盘也加剧了市场压力.

"(交投区间的)低端显然不稳定,"Stevens说,12月合约可能将测试0.98美元区域,甚至可能跌至该水平以下.

市场谨慎关注欧美股市下跌,此前德国财长的讲话粉碎了人们对欧洲领导人下周日峰会在解决欧债危机方面将取得进展的希望.

市场将留意美国农业部在2000GMT公布的一周作物生长报告.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月14日,棉花市场未平仓合约为154,997口,10月13日为153,893口.周五期棉成交量为11,905口,上日为14,489口.(完)