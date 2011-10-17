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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 04:08 BJT

〔USDA报告〕截至10月16日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿10月17日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 10/16/11 10/09/11 10/16/10 五年均值

棉花生长情况

- 优 5 5 13 --

- 良 25 25 42 --

- 普通 29 28 30 --

- 差 19 18 11 --

- 很差 22 24 4 --

玉米生长状况

- 优 12 11 -- --

- 良 41 42 -- --

- 普通 28 28 -- --

- 差 12 12 -- --

- 很差 7 7 -- --

棉花盛铃率 94 90 94 89

棉花收割率 34 26 38 29

玉米成熟率 94 89 100 93

玉米收割率 47 33 66 41

大豆落叶率 95 90 98 96

大豆收割率 69 51 81 61

稻米收割率 82 74 88 86

冬麦种植率 73 59 80 77

冬麦出芽率 44 28 50 51 (完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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