〔美国债市〕机构债较可比公债利差表现不一,市况更活跃

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约10月17日电---美国机构债较可比公债利差周一表现不一,两年期至五年期机构债利差持平,较长期机构债利差收窄1至2个基点,受助于对较长期的机构债的总体买需.结构产品需求再次强劲,提振总体成交额和交易量,根据TRACE,成交总计53.74亿美元,共4,033手交易.
对指标机构债的买盘再次温和,多数中长线买盘集中在之前发行的债券,非指标债券和10-30年的长期机构债.
房利美(FNMA)宣布新的五年期指标债券的交易,将10月18日周二公布定价,在10月20日结算,该批债券的到期日期为2016年11月15日.定价指引为较公债收益率上浮38.5个基点,且似乎很有吸引力,经纪商称中长线投资者已准备其配售,所以预计这宗交易将得到强劲需求.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。