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债券 | 2011年 10月 18日 星期二 04:37 BJT

〔美国债市〕机构债较可比公债利差表现不一,市况更活跃

IFR纽约10月17日电---美国机构债较可比公债利差周一表现不一,两年期至五年期机构债利差持平,较长期机构债利差收窄1至2个基点,受助于对较长期的机构债的总体买需.结构产品需求再次强劲,提振总体成交额和交易量,根据TRACE,成交总计53.74亿美元,共4,033手交易.

对指标机构债的买盘再次温和,多数中长线买盘集中在之前发行的债券,非指标债券和10-30年的长期机构债.

房利美(FNMA)宣布新的五年期指标债券的交易,将10月18日周二公布定价,在10月20日结算,该批债券的到期日期为2016年11月15日.定价指引为较公债收益率上浮38.5个基点,且似乎很有吸引力,经纪商称中长线投资者已准备其配售,所以预计这宗交易将得到强劲需求.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

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