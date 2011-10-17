〔加拿大股市〕大幅下跌,受对欧洲债务问题的担忧和金融股拖累

路透多伦多10月17日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周一大幅下跌,此前德国给欧元区债务危机可能取得突破性进展的市场乐观情绪泼了冷水,加拿大第三大保险商Sun Life Financial(SLF.TO)警告称可能出现大幅季度亏损.

材料、能源和金融三大板块跌幅介于1-2%,因对全球经济的担忧拖累商品价格走低和本地获利预期.

Sun Life领跌,大幅下挫9%至24.07加元,此前该公司预期第三季录得6.21亿加元的亏损,因利率和股市的动向皆对其不利.

加拿大第一大保险商宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)亦走低,下跌4.6%报12.34加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低158.69点,或1.31%,报11,923.04点.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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