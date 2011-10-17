〔美股业绩〕IBM第三季业绩符合预期,上调今年财测

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
* 第三季非GAAP每股盈利为3.28美元
* 第三季营收262亿美元,符合预期
* 股价盘後下滑
* 上调今年财测
路透10月17日电---美国科技服务公司国际商业机器(IBM)(IBM.N)周一公布的第三季营收符合市场预期,因企业面对经济忧虑仍增加资讯科技支出,该公司还上调了今年盈利预估.
美国经济忧虑以及欧洲金融危机恶化已经影响到消费者需求,但IBM等销售软硬件的企业仍得益于企业持续支出.
IBM预计2011年度稀释後每股盈利至少为13.35美元,7月预估为至少13.25美元.
但公布业绩後,IBM股价盘後大跌2.46%,报182美元,常规交易时段收挫2.07%.
第三季该公司签约金额为123亿美元,部分分析师预估为120-130亿美元.
期内营收同比增加8%,报262亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预估为262.6亿美元.
IBM公布第三季不计入特殊项目的每股盈利为3.28美元,按年增加15%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老