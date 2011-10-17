〔美股业绩〕IBM第三季业绩符合预期,上调今年财测

* 第三季非GAAP每股盈利为3.28美元

* 第三季营收262亿美元,符合预期

* 股价盘後下滑

* 上调今年财测

路透10月17日电---美国科技服务公司国际商业机器(IBM)(IBM.N)周一公布的第三季营收符合市场预期,因企业面对经济忧虑仍增加资讯科技支出,该公司还上调了今年盈利预估.

美国经济忧虑以及欧洲金融危机恶化已经影响到消费者需求,但IBM等销售软硬件的企业仍得益于企业持续支出.

IBM预计2011年度稀释後每股盈利至少为13.35美元,7月预估为至少13.25美元.

但公布业绩後,IBM股价盘後大跌2.46%,报182美元,常规交易时段收挫2.07%.

第三季该公司签约金额为123亿美元,部分分析师预估为120-130亿美元.

期内营收同比增加8%,报262亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预估为262.6亿美元.

IBM公布第三季不计入特殊项目的每股盈利为3.28美元,按年增加15%.(完)