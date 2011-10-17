〔美国债市〕票息较低MBS涨幅居前,市场交投低于正常水平

IFR纽约10月17日电---美国抵押贷款支持证券(MBS)市场周一交投低于正常水平,盘初买盘稀落,尾盘枯竭.

今日的资金流充其量只能算是温和,利差持于中间水平,没有任何偏向,也未影响证券的表现.

尽管较低票息MBS稍早一度上扬,但公债价格持续攀升很快令这一涨势消退,利差收盘时势将小幅扩阔,其中票息为6%和6.5%的较高票息MBS扩阔复苏最大.市场今日无特定的关注点,市场中有传言,但并无具体的针对目标,且买盘泛泛,并未特别针对某一类MBS.

票息为4.5%-3.5%的30年期MBS尾盘上扬1/8-3/8个大点,而票息较高MBS则仅上扬一个跳动点.15年期房利美和房贷美MBS上扬不到1/4个大点,尽管利率攀升,因收益率曲线大幅趋缓,2/10年期收益率差为7个基点,令这两类MBS价格升幅受限.

明日将公布的数据包括:生产者价格指数,美国整体资本流动数据和NAHB房屋市场指数.(完)

--编译 母红;审校 李军

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