〔美国股市〕重挫,德国对欧盟峰会出台危机解决方案言辞谨慎

* 德国财长称,本周末欧盟峰会不会推出欧债危机最终解决方案

* 波动率指数急升,交易商对冲股市下跌

* 花旗集团和富国银行股价下跌,此前公布业绩

* 道指急挫2.1%,标普500指数大跌1.9%,Nasdaq指数下跌2%

路透纽约10月17日电---美国股市周一大幅收跌,录得逾两周来最大单日跌幅,之前德国财长的讲话令投资者担心欧洲解决债务危机的进展可能不够快.

标普500指数自7月来首次连续两周上升,受助于欧洲领导人在应对欧债危机上作出新承诺引发的乐观情绪.

此轮急升使市场容易迅速回落.德国财政部长朔伊布勒对10月23日旨在解决欧债危机的欧盟峰会的讲话,压制了市场的乐观情绪,他说,"本周末我们将不会公布一套最终的解决方案."

美国的银行业绩也造成股市沽压.富国银行(WFC.N)股价劲跌8.4%,至24.42美元,此前该行公布的业绩不及市场预期.

KBW银行指数.BKX下挫3.9%.

"基本上德国财长的讲话粉碎了欧洲将推出一个大规模计划的预期,其中包括将筹集较大规模资金对欧洲的银行进行资本重组,"Wedbush Morgan驻旧金山的基金经理Stephen Massocca说.

"视乎欧洲事态的进展,我们可能在技术上回到交易区间的低端,即标普500指数大约在1,100点,"他说.

在这种想法下,投资者纷纷涌进期权市场为股市下跌寻求保护.CBOE波动率指数.VIX大幅上升18.2%至33.39,录得8月来最大单日升幅.

道琼工业指数.DJI急跌247.49点,或2.13%,报11,397.00点;标准普尔500指数.SPX重挫23.72点,或1.94%,报1,200.86点.Nasdaq指数.IXIC回落52.93点,或1.98%,报2,614.92点.

交投疏落,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为68.7亿股,远低于今年迄今的日成交均值约80亿股.

欧洲事件盖过了Kinder Morgan Inc (KMI.N)将以210亿美元买入同业El Paso Corp EP.N的影响,这两大北美天然气管道运营商合并押注未来天然气市场将迅速发展.

El Paso股价暴涨24.8%,至24.45美元,Kinder Morgan股价跳升4.8%,至28.19美元.

花旗集团(C.N)下跌1.7%,报27.93美元.该行公布第三季净利上升,因减少提列备抵坏帐,同时录得在动荡市况下银行可以取得的帐务利得.[ID:nCN1156374]

今日收市後,IBM (IBM.N)公布的第三季营收符合市场预期.该公司在常规交易时段收跌2%,至186.59美元,但在盘後公布业绩後,股价再下跌3.6%,至179.81美元.

根据汤森路透数据,标普500指数企业中,迄今共有45家公司公布了业绩,其中62%的企业所公布的业绩优于分析师的预期.

纽约证交所和Nasdaq市场的涨跌股数之比约为1:5.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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