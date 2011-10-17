〔美国债市〕ABS年会在迈阿密举行,与会者讨论ABS市场面临的困难

IFR纽约10月17日电---资产担保证券(ABS)年度会议于周日和周一在美国迈阿密枫丹白露举行,约有3,000人出席.

在年会上,证券化市场的专业人士探讨了他们在当局监管上遇到的问题:有关利益冲突的规例,沃克尔规例,和评级机构改革等.

今年出席人数多于上一届.上年约有2,400人出席.今年与会者超过3,000人.

会议探讨的一些主题,包括有需要在定价上增加透明度.另一个重大主题是投资者规避所有证券化市场的事实,这不仅对资本市场造成影响,亦拖累消费者借贷.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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