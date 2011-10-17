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亚洲 | 2011年 10月 18日 星期二 06:41 BJT

《日本重要政经日程》--10月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 内阁会议,此後日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.

0130 - 五年期政府公债标售.

0200 - 德国商业银行(CBKG.DE)在东京召开简报会,以纪念在日经营50年.该行中型企业业务部门--Mittelstandsbank董事兼主管Markus Beumer将出席.

0500 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长江崎格举行例行记者会.

0600 - 日本风力发电协会(Japan Wind Power Association)会长在日本全国新闻俱乐部发言.

0800 - 日本石油开发协会(Japan Petroleum Development Association)主席Yuji Tanahashi就该协会年度报告进行说明.

0900 - 例行小麦招标.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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