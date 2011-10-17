《日本重要政经日程》--10月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 内阁会议,此後日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.
0130 - 五年期政府公债标售.
0200 - 德国商业银行(CBKG.DE)在东京召开简报会,以纪念在日经营50年.该行中型企业业务部门--Mittelstandsbank董事兼主管Markus Beumer将出席.
0500 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长江崎格举行例行记者会.
0600 - 日本风力发电协会(Japan Wind Power Association)会长在日本全国新闻俱乐部发言.
0800 - 日本石油开发协会(Japan Petroleum Development Association)主席Yuji Tanahashi就该协会年度报告进行说明.
0900 - 例行小麦招标.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。