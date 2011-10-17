《综述》美9月工业生产较前月成长,而纽约制造业连续第五个月收缩

* 纽约制造业收缩,但情况出现好转

* 美国9月工业生产较前月成长0.2%

* 金融市场关注欧元区

路透纽约10月17日电---周一数据显示,美国9月工业生产较前月成长,10月纽约制造业指数呈现稳定迹象,暗示工业部门将继续支持经济复苏.

近期数据好于预期,平复对经济再陷衰退的忧虑,分析师已上调第三季经济成长预估.

"这些数字总体上呼应了近来显示经济仍在成长的其他数据.至少迄今为止,对衰退的忧虑并未成真,"MF Global驻纽约首席分析师Jim O'Sullivan表示.