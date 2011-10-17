《综述》美9月工业生产较前月成长,而纽约制造业连续第五个月收缩

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 纽约制造业收缩,但情况出现好转
* 美国9月工业生产较前月成长0.2%
* 金融市场关注欧元区
路透纽约10月17日电---周一数据显示,美国9月工业生产较前月成长,10月纽约制造业指数呈现稳定迹象,暗示工业部门将继续支持经济复苏.
近期数据好于预期,平复对经济再陷衰退的忧虑,分析师已上调第三季经济成长预估.
"这些数字总体上呼应了近来显示经济仍在成长的其他数据.至少迄今为止,对衰退的忧虑并未成真,"MF Global驻纽约首席分析师Jim O'Sullivan表示.
美联储报告显示,上月工业生产较前月成长0.2%,符合预期,因制造业的成长抵消了公用事业产出下降的影响.8月数据则下修为持平.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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