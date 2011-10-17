《综述》德国泼冷水称峰会难以产生"确定方案",银行业面临资本重组

* 德国财长称,峰会不会产生"确定方案"

* 德国方面表态後欧元、股市从高点回落

* 消息人士称,正在考虑从三方面对银行进行资本重组的计划

* 法国表示,即便是情况稳定的银行也将进行资本重组

* 债务缠身的葡萄牙2012年经济料萎缩2.8%

路透德国杜塞尔多夫10月17日电---德国周一表示,下周日举行的欧盟领导人峰会并不能为解决欧元区主权债务危机提供灵丹妙药.这一警告令市场下滑,此前因预期僵局有望打破,市场在过去一周上扬.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在杜塞尔多夫一个会议上表示,欧洲各国政府将在欧盟峰会上采取五点方案,以应对目前的混乱局面.当前欧洲的局势令全球经济前景笼罩阴云.

预计所采用的策略包括银行业资本重组,以及要求希腊政府的民间债权人同意以高于7月时同意的21%扣减率,对所持希腊债券进行减计,以此减轻希腊的债务负担.

但朔伊布勒警告称,这次会议并不能产生一项"确定的解决方案".这场危机两年前始于希腊,现在已经广泛影响到欧元区17国,令一些专家预测欧元可能解体.

他的评论拖累欧元EUR=,欧元/美元在当日稍早触及一个月高点後下滑1%,欧股.FTEU3也走跌.