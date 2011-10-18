修正:《综述》德国泼冷水称峰会难以产生"确定方案",银行业面临资本重组

(更正:因译文有误,内文第一段应为"本周日举行的欧盟领导人峰会",非"下周日")

* 德国财长称,峰会不会产生"确定方案"

* 德国方面表态後欧元、股市从高点回落

* 消息人士称,正在考虑从三方面对银行进行资本重组的计划

* 法国表示,即便是情况稳定的银行也将进行资本重组

* 债务缠身的葡萄牙2012年经济料萎缩2.8%

路透德国杜塞尔多夫10月17日电---德国周一表示,本周日举行的欧盟领导人峰会并不能为解决欧元区主权债务危机提供灵丹妙药.这一警告令市场下滑,此前因预期僵局有望打破,市场在过去一周上扬.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在杜塞尔多夫一个会议上表示,欧洲各国政府将在欧盟峰会上采取五点方案,以应对目前的混乱局面.当前欧洲的局势令全球经济前景笼罩阴云.

预计所采用的策略包括银行业资本重组,以及要求希腊政府的民间债权人同意以高于7月时同意的21%扣减率,对所持希腊债券进行减计,以此减轻希腊的债务负担.

但朔伊布勒警告称,这次会议并不能产生一项"确定的解决方案".这场危机两年前始于希腊,现在已经广泛影响到欧元区17国,令一些专家预测欧元可能解体.

他的评论拖累欧元EUR=,欧元/美元在当日稍早触及一个月高点後下滑1%,欧股.FTEU3也走跌.

在希腊议会对新的有争议的撙节措施进行投票之际,希腊民众计划举行48小时大罢工,料使该国陷入停滞.希腊总理帕潘德里欧在罢工开始前呼吁团结一致."对于希腊和欧洲而言,这可能是最为关键的一周,"他在与希腊总统会晤时说.

但几小时後,帕潘德里欧所在的泛希社运党的一名议员辞职以示抗议,称撙节措施"不公平".该议员将由该党另一名成员接替,因此帕潘德里欧在议会拥有的四席多数优势不变.

希腊债务总额今年料攀升至3,570亿欧元(4,914亿美元),相当于年度经济产出的162%,分析师一致认为该水准难以持续.

为削减债务负担,欧元区领导人正急于说服银行业者同意"自愿"将所持主权债务减计最多50%.同时,他们还在努力达成一项计划对面临危险的金融机构进行资本重组.

"就债务减计如何实施以及银行资本重组资金来源作出决定,将需要从现在开始到欧盟自己设定的最後期限前进行极力磋商,"摩根大通资本管理的全球策略师Dan Morris说.

"我们对达成协议仍持乐观态度,但过去几周反响如此强烈,如果敲定细节的时间超出投资者预期,就可能引起失望."

欲查看银行债务减计计算器,请点选:(r.reuters.com/jyw62s)

**选择无多**

国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)告诉路透说,只有政策制定者着手解决更大范围内的欧洲主权债务问题,才可能扩大减计幅度.查尔斯达拉拉是银行方的主要谈判人.

"若政界有意要求民间部门多关注希腊问题,那也只应该是在全面应对欧洲主权债务问题的大范围行动中的一部分,"查尔斯达拉拉谈到.

银行家们私下里表示,仅仅因应希腊问题将收效甚微.他们正在敦促决策者提出一项解决整个欧元区问题的更有力的计划,因担心若最新举措失败,几个月後政府又会提出新的要求.

商讨中的一个解决方案是,将4,400亿欧元援救基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杆化,以赋予该基金更多火力.但德国和欧元区其他北欧成员国是否赞成尚不清楚.

欧盟官员认为,银行业选择无多,只能"自愿"接受政府的扣减要求,因若不这样做,就将面临无序违约,进而触发更大范围内的金融市场乱局及更大幅度的减计.

欧洲财长周五将会晤,以备战欧盟峰会.消息人士告诉路透说,他们将考虑一项从三方面支撑银行业的计划.银行在危机期间的彼此惜贷加剧了市场忧虑.

该计划料将上调对银行的最低资本要求,为持有欧元区问题债券敞口的银行提供额外的暂时性缓冲,而且还将要求银行业者拥有足够满足一段时间内需求的资金安排,即便这意味着由政府提供担保.

德法主要银行已经表示,他们将抵制强制性资本重组,但法国政府周一明确表示,决策者希望对银行业进行资本重组.

"法国银行业将资本重建,即使其状况稳健,因为我们处在一个极度焦虑、极度紧张和缺乏信心的环境下,因此必须增强所有银行的实力,"法国政府发言人Valerie Pecresse在广播电台表示.

"我们正在制定全面的欧洲解决方案,"她补充称,"将要求欧洲所有银行的资本比率在2013年前达到9%,更加稳固以应对风险."

Pecresse提及的最後期限远晚于欧盟官员此前的说法.他们计划给银行业者三到六个月时间来达到上述目标.

德国总理梅克尔的发言人表示,政府正积极研究决定德国银行业者如何参与希腊第二轮援助计划,以及利用EFSF的最佳方式.

但和德国财长朔伊布勒一样,他也警告不要抱太高期望.梅克尔和法国总统萨科齐上周承诺将在月底前公布一项新的全面计划,提升了投资者的希望.

在葡萄牙,一份预算草案预计衰退明年将恶化,因政府采取严厉的紧缩措施以重建该国财政.葡萄牙是另一个债务问题严重的欧元区国家,欧盟和IMF在5月份对其给予了援助.

这份周一提交的草案预计,葡萄牙经济2012年料萎缩2.8%,今年料萎缩1.9%.(完)