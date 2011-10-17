〔美股业绩〕IBM第三季营收基本符合预期,彰显市场谨慎情绪(更新版)

路透旧金山10月17日电---美国科技服务公司国际商业机器(IBM)(IBM.N)周一公布的第三季营收略高于市场预期,彰显出投资者对资讯科技支出会放缓的忧虑,打压股价跌逾3%.

IBM几季来的业绩持续超出华尔街预期.该公司上调了全年稀释後每股盈利至至少13.35美元,此前预估为至少13.25美元.但据汤森路透I/B/E/S数据,这仅比华尔街预期的13.32美元高出几美分.