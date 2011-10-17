〔美股业绩〕IBM第三季营收基本符合预期,彰显市场谨慎情绪(更新版)

投行观点：Biogen Inc 目标价从375美元下调至350美元--RBC
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(新增细节)
* 上修2011年财测;营收符合市场预期
* 分析师称,IBM需要拿出明显优于预期的业绩
* 盘後股价下跌,因受经济忧虑拖累
路透旧金山10月17日电---美国科技服务公司国际商业机器(IBM)(IBM.N)周一公布的第三季营收略高于市场预期,彰显出投资者对资讯科技支出会放缓的忧虑,打压股价跌逾3%.
分析师表示,IBM的业绩需要明显优于预期才能缓解投资者的担忧.
第三季该公司总体服务签约金额为123亿美元,处于120-130亿美元预估区间的底端.
期内营收同比增加8%至262亿美元,略低于262.6亿美元的预估均值.
IBM几季来的业绩持续超出华尔街预期.该公司上调了全年稀释後每股盈利至至少13.35美元,此前预估为至少13.25美元.但据汤森路透I/B/E/S数据,这仅比华尔街预期的13.32美元高出几美分.
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