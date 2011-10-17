〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连涨八日转跌,但料仍有温和支撑

路透伦敦10月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一因船运活动放缓而转跌,不过未来几日船运市场料仍会得到支撑.

经纪商称,船舶供应增幅超过大宗商品需求速度,料在未来几个月抑制乾散货运价,而全球经济的不确定性也加重运价压力.

波罗的海乾散货运价指数下跌13点或0.6%,至2,160点,逆转了前八个交易日的连涨态势,上周触及逾10个月高位.

经纪商称,市场人士因马德里举行国际煤炭大会而缺席,以及业务走疲,导致周一市场基调趋软.

"今日海岬型船订货量较少,仅订出去三艘现货船,"Dahlman Rose & Co表示.

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口增加所推动.日本的煤炭进口亦升高.

Cantor Fitzgerald谈到,"值得注意的是,海岬型船运迄今已持续上涨了近两个月,但仍缺乏较长期的租船合约."

"再者,运费衍生品(FFA)市场继续预计,2012年第一季运费将大幅下滑,因此普遍观点似乎是,目前涨势仅是暂时性的,"Cantor Fitzgerald在谈到货运衍生品交易时说.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一下滑1.34%,该型船舶平均获利为30,618美元.上周海岬型船运费创2010年11月以来的最高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.53%,平均获利为16,796美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)