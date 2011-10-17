澳新经济指标预测--10月18日-10月25日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月18日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------10月17日当周-----------------------------
10月18日(二)
无重要数据公布
10月19日(三)
无重要数据公布
10月20日(四)
无重要数据公布
10月21日(五)
0030 澳洲进口物价(较前季) 第三季 +1.0% +0.8%
出口物价(较前季) +3.7% +6.0%
-----------------------------------10月24日当周-----------------------------
10月24日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.4%
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +1.0%
(较上年同期) -- +5.3%
10月25日(二)
无重要数据公布.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。