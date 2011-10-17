〔欧洲金融〕欧洲央行在对抗危机方面已达极限,不能承担更多--史塔克

史塔克的评论呼应了即将离任的央行总裁特里谢上周的发言.当时特里谢表示,央行在对抗危机方面,已经做了"自己所能做的一切".

史塔克是欧洲央行最富有经验的决策者之一,消息人士称他的提前离职是为了抗议央行债券购买计划--在他的祖国德国,很多人认为央行此举使自己偏离了对抗核心通胀的使命,而插手应该由财政政策负责的领域.