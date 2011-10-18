《美债周二展望》关注围绕欧元区形势的风险交易和贝南克讲话

* 风险喜恶转变将推动债市走势

* 美联储主席贝南克将在波士顿发表讲话

* 欧元区官员言论或将造成债市波动

路透纽约10月17日电---尽管避险交易推动周一美国公债价格走高,但如果市场将欧元区政策当局或美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话作为承担冒险、减持避险美债的线索,债市潮流就可能轻易逆转.

周一较高风险资产受挫,因此前德国财政部长朔伊布勒称,即将在本周末举行的欧盟峰会不会提出解决欧元区债务危机的"确定方案".[ID:nCN1156950]

RBS证券债券策略师John Briggs指出,在资金流动有限和流动性下降的当下,美国公债走势"全看高风险资产表现","固定收益类产品都是如此"

他并称,美债受风险交易影响的一个原因是"观望欧洲形势的策略".

但Briggs提到,由于监管机构和投资者加大监视力度,所以进入第四季投资机构也非常留意资产负债表方面的问题.

"杠杆账户的获利正受到谨慎监管,意味着在重大事件发生前市场波动加大,且年底前流动性日趋下滑,"他认为.

市场将关注美联储主席贝南克在波士顿联储上有关大萧条长期影响的讲话,如果他的讲话毫无新意,只是重申假若通缩风险上升可能需要进一步放松货币政策的一贯看法,则对市场的影响有限.

预料美联储将买入22.5-27.5亿美元、2036年2月15日和2041年8月15日到期的公债,此举或将导致长期公债的抛盘降至最低,即便周一上涨後出现一些获利了结盘.

美国经济数据对周二美债的影响料将微乎其微.美国9月生产者物价指数(PPI)料上升0.2%.

Briggs提到,从技术面看,10年期美国公债收益率(殖利率)已进入2.25%-2.35%的支撑区域,目前接近触及2.30%水平.

10年期美国公债收益率US10YT=RR在周一尾盘报2.16%.

他认为,周一美债"成功反弹脱离支撑位"强化了该区域是强劲支撑区间的看法,在本周末或11月4日20国集团(G20)峰会传出有关欧债危机局势的重大消息前,将难以突破该支撑区域.

Briggs提到,10年期美国公债收益率的阻力位目前在2.12%,下一道阻力位料在2%.

他预料,30年期美国公债的趋势线支撑位在3.217%和3.38%,阻力位分别在3.08%和2.90%附近.

Briggs指出,两年期/10年期美债利差的支撑位料在152基点,重要支撑位在123基点.阻力位分别在206基点和215基点.(完)

--编译 肖群英; 审校 程琳

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