全球外汇市场10月18日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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10月17日(一)
2330 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话
10月18日(二)
-- - 日本内阁会议,随後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.
-- - 意大利央行召开有关经济成长的会议
0000 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表有关"美国货币政策和经济展望"的讲话
0830 - 英国9月消费者物价指数(CPI)
0900 - 德国10月ZEW景气判断指数
1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售数据
1230 - 美国9月生产者物价指数(CPI)
1255 - 美国Redbook一周连锁店销售数据
1300 - 美国8月资本流动数据
1400 - 美国10月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数
1400 - 美国财长盖特纳出席参议院小企业委员会(Small Business and Entrepreneurship Committee)听证会
1715 - 美国联邦储备理事会主席贝南克在波士顿联储第56届经济大会上发表有关"大萧条带来的长期效应"的讲话
1730 - 英国央行总裁金恩发表重要政策演说
2230 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景在东田纳西特许金融分析师协会举办的活动上讲话
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。