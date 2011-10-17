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亚洲 | 2011年 10月 18日 星期二 07:00 BJT

全球外汇市场10月18日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月17日(一)

2330 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话

10月18日(二)

-- - 日本内阁会议,随後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.

-- - 意大利央行召开有关经济成长的会议

0000 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表有关"美国货币政策和经济展望"的讲话

0830 - 英国9月消费者物价指数(CPI)

0900 - 德国10月ZEW景气判断指数

1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售数据

1230 - 美国9月生产者物价指数(CPI)

1255 - 美国Redbook一周连锁店销售数据

1300 - 美国8月资本流动数据

1400 - 美国10月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

1400 - 美国财长盖特纳出席参议院小企业委员会(Small Business and Entrepreneurship Committee)听证会

1715 - 美国联邦储备理事会主席贝南克在波士顿联储第56届经济大会上发表有关"大萧条带来的长期效应"的讲话

1730 - 英国央行总裁金恩发表重要政策演说

2230 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景在东田纳西特许金融分析师协会举办的活动上讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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