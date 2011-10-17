〔纽约汇市〕欧元下跌,德财长讲话削弱欧债危机将达成解决方案的预期(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 德国财长预计欧盟峰会将不会就欧债危机达成最终解决方案

* 欧元脱离一个月高位,仍有可能出现空头回补

* 欧元阻力位在55日和200日移动均线

* 美元指数在触及一个月低点後反弹

路透纽约10月17日电---欧元兑美元周一从一个月高位回落,此前德国财长表示,本周末的欧盟峰会将不会就欧债危机达成"最终解决方案".

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,欧洲各国政府将不会在10月23日的峰会上提出最终计划.他的讲话削弱了人们对本次会议将提出危机全面解决方案的预期.本月稍早德法领导人曾承诺提出欧债危机解决方案.

本周欧元可能走势动荡,但在上周上涨後任何跌势可能都较为有限.分析师称,由于依然存在不确定性,欧洲决策者似乎接近于就采取大胆措施防范欧债危机蔓延至全球达成一致.

"我们确实预计(峰会)将得出正面结果,而且我们确实预计希腊问题将得到解决.基本上我们预期将出台长期综合解决方案,"法国巴黎银行驻纽约外汇策略师Mary Nicola称.

欧元/美元EUR=EBS在交易平台EBS上下跌1%,至1.37439美元,此前曾升至1.39148,这是9月15日以来的最高位.欧元/日圆EURJPY=EBS下跌1.4%,至105.60日圆.

交易商称,在1.3930美元前的卖盘阻止了欧元升向关键的1.40美元关口.阻力位在1.3937,这是9月多个交易日的高位.

更多上档目标位包括55日移动均线切入位1.3950美元和200日移动均线切入位1.4076美元.

朔伊布勒周末重申,民间债权人将不得不接受对希腊债务更大规模的减计,7月时曾达成协议自愿减计21%的希腊债务.这一措施可能将损及欧洲银行业,迫使它们在本身面临融资压力时不得不进行筹资.[ID:nCN1153908]

银行业一位主要谈判代表称,只有决策者"全面"解决欧债危机,银行才可能采取上述措施.对于民间债权人可能不得不减计50%希腊债务的报导,国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)拒绝发表评论.

**欧元空头**

Scotia Capital驻多伦多资深外汇策略师Camilla Sutton称,欧元空头部位仍以巨大比重高于多头部位,"如果风险偏好进一步增强,可能将面临汇市的巨大反应."

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,上周投机客将净欧元空头部位从82,697降至73,795,反应人们对欧元区的看法更加乐观.

上周欧元累计涨3.5%,为九个月最大单周涨幅,可能进一步降低空头部位.

"我确实认为市场动能总体上非常有利于欧元和风险偏好,"Faros Trading LLC董事总经理Brad Bechtel称,"我认为欧元的任何一次下跌都将遇到买盘或多头部位增加."

分析师称,汇市投资者也在关注股市走势以寻找方向.包括高盛(GS.N)和苹果(AAPL.O)在内的美国企业业绩将影响欧元表现,欧元一直在紧密追随投资者对股票和其他高风险资产的偏好.

美国股市周一收低约2%.[.NCN]

美元指数.DXY下跌0.7%,至77.159,此前触及一个月低点76.441.上周跌幅为2.7%,创下2009年5月以来最大单周跌幅.

美元/日圆JPY=EBS下滑0.5%,至76.85日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3740 1.3875 -0.97 +2.71 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.79 77.20 -0.53 -5.37 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 105.56 107.16 -1.49 -2.83 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8987 0.8915 +0.81 -3.73 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5742 1.5818 -0.48 +0.92 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0232 1.0094 +1.37 +2.66 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0153 1.0342 -1.83 -0.49 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2350 1.2375 -0.20 -1.11 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8728 0.8774 -0.52 +1.82 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7914 0.8050 -1.69 +1.58 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6307 5.5648 +1.18 -3.28 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7422 7.7206 +0.28 -0.61 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6608 6.5914 +1.05 -0.73 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1557 9.1438 +0.13 +1.95 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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