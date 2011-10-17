《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 88.42 -4.66 -5.01 4367869
搜狐 (SOHU.O) 58.51 -1.47 -2.45 1210408
网易 (NTES.O) 45.72 +0.36 +0.79 648308
百度 (BIDU.O) 135.61 -1.99 -1.45 7151578
亚信科技 ASIA.O 9.88 +0.13 +1.33 879842
侨兴环球电话 XING.O 0.81 -0.07 -7.43 108868
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.01 -0.29 -2.36 2619883
联电 (UMC.N) 2.04 -0.01 -0.49 684535
日月光 (ASX.N) 4.30 +0.01 +0.23 292907
矽品精密 (SPIL.O) 5.12 -0.06 -1.16 3113127
和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 +0.00 +0.09 154787
友达 (AUO.N) 4.12 -0.16 -3.74 349178
中华电信 (CHT.N) 33.05 +0.25 +0.76 149175
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.24 +0.04 +0.12 965092
香港
中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0
中国移动 (CHL.N) 48.03 -0.85 -1.74 330839
中国联通 (CHU.N) 19.51 +0.39 +2.04 626881
中国电信 (CHA.N) 60.31 -1.38 -2.24 30231
中芯国际 (SMI.N) 2.75 +0.05 +1.85 76932
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.79 +0.09 +2.43 431
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。