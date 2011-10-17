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亚洲 | 2011年 10月 18日 星期二 07:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 88.42 -4.66 -5.01 4367869

搜狐 (SOHU.O) 58.51 -1.47 -2.45 1210408

网易 (NTES.O) 45.72 +0.36 +0.79 648308

百度 (BIDU.O) 135.61 -1.99 -1.45 7151578

亚信科技 ASIA.O 9.88 +0.13 +1.33 879842

侨兴环球电话 XING.O 0.81 -0.07 -7.43 108868

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.01 -0.29 -2.36 2619883

联电 (UMC.N) 2.04 -0.01 -0.49 684535

日月光 (ASX.N) 4.30 +0.01 +0.23 292907

矽品精密 (SPIL.O) 5.12 -0.06 -1.16 3113127

和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 +0.00 +0.09 154787

友达 (AUO.N) 4.12 -0.16 -3.74 349178

中华电信 (CHT.N) 33.05 +0.25 +0.76 149175

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.24 +0.04 +0.12 965092

香港

中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0

中国移动 (CHL.N) 48.03 -0.85 -1.74 330839

中国联通 (CHU.N) 19.51 +0.39 +2.04 626881

中国电信 (CHA.N) 60.31 -1.38 -2.24 30231

中芯国际 (SMI.N) 2.75 +0.05 +1.85 76932

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.79 +0.09 +2.43 431

(完)

--整理 徐文焰

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