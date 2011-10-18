利比亚当局武装攻下卡扎菲据点拜尼沃利德

(本文由路透中文网编译提供)

路透利比亚拜尼沃利德10月18日电（记者 Barry Malone）---利比亚临时政府军已占领拜尼沃利德镇（Bani Walid），士兵们向空中鸣枪，并升起利比亚新国旗进行庆祝。拜尼沃利德是卡扎菲忠实者的最後据点之一。

该镇位于利比亚首都的黎波里以南大约150公里处，卡扎菲忠实者在此已顽守超过六周。驱车到镇中心的路透小组未发现卡扎菲支持者的抵抗迹象。

利比亚“全国过渡委员会”（NTC）军事指挥官Mohammed Shakonah说：“拜尼沃利德完全自由了，百分之百解放了。”

攻陷拜尼沃利德，令利比亚临时政府距离完全控制全国的目标更近一步。拜尼沃利德与卡扎菲家乡苏尔特，属于“过渡委”面临武装抵抗的最後几个卡扎菲忠实军据点。

不时传出的枪声、烟火与汽车鸣笛声随处可闻，拜尼沃利德街道上不时可以看到空的子弹壳以及在交战中被毁的建筑物。

周一日落前，一些建筑物仍在燃烧，有些已被北约空袭夷为平地。零星的几家商店看上去像被洗劫过。远处可见升起的浓浓黑烟。

一名身穿迷彩服、肩背AK-47冲锋枪的“过渡委”士兵和一名医务人员相拥，两人皆喜极而泣。

在该镇中心广场的另一名“过渡委”士兵Abdelfattah说：“如果卡扎菲能看到这些，他会投降。”

不过，并没有平民参加拜尼沃利德街头庆祝活动的迹象。（完）