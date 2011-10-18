〔金砖国家〕10月17日股汇市收盘纵览

路透10月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月17日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.59%,报941.02点.

中国股市:沪综指周一小幅收涨.年内最大A股首次公开发行(IPO)--中国水电将于明天上市,同时国家统计局将公布三季度经济运行数据,市场谨慎情绪升温.分析人士称,短线大盘仍料维持反弹格局,但上升空间有限.沪综指.SSEC收报2,440.402点,涨9.03点,或0.37%.沪市A股成交额约为575亿元人民币,略低于上个交易日水平.沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,662.8点,涨0.35%,成交量为192,342手.[.SSCN]

香港股市:在跌深的中资股带动下收高,但是防御类股走强以及成交量逼近三周最低,显示投资人在周二的中国国内生产总值(GDP)数据公布之前态度谨慎.恒生指数.HSI收涨2.01%至18,873.99点.恒生国企指数.HSCE收涨2.8%至9,853.34点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收涨,盘间波幅有所收窄,市场交投温和.欧债解决方案有望推出,稳定欧元走势;而剧烈波动後,人民币亦重回稳定区间.交易员表示,经过前期大幅波动後,国内外影响因素得以消化,料近半月内人民币汇价将维持在6.36-6.38区间波动.[CNY/CN][ID:nCN1155028]

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印度股市:微跌,受大型能源企业Reliance Industries (RELI.NS)下跌拖累,而且股市昨日创下四周来最高收位後,交易商了结获利.指标BSE指数.BSESN收跌0.34%,报17,025.09点,30支成分股中有12支下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元收盘脱离近三周高位,因欧元涨势失去动能,此外印度国内炼油商的美元买需和股市下挫带来压力.卢比兑美元INR=D2收报48.945/955,较周五收盘价49.0175/0275涨0.1%.盘中,汇价曾触及48.6850,为9月28日以来最强水准.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,427.310点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.83%,报747.97点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.08%,报30.9050;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.65%,报42.5700.

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巴西股市:拉美股市下跌,自此前强劲上扬後回落,因德国削弱人们对欧元区主权债务危机的解决将很快取得进展的憧憬.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌2.03%,投资者行使股票期权令成交量增加.[ID:nN1E79G1LD]

巴西汇市:巴西雷亚尔带领拉美货币兑美元下跌,此前德国财长称,即将召开的欧洲领导人峰会将不会出台一项明确的债务危机解决方案.巴西雷亚尔兑美元BRBY跌2.23%,报1.7680.[ID:nN1E79G1JU]

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南非股市:回落,厌恶风险的投资者青睐黄金矿商AngloGold Ashanti (ANGJ.J)和Gold Fields (GFIJ.J)等较为安全的股票.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌41.45点,或0.15%,报27,798.31点.综合指数.JALSH跌0.1%,报31,095.23点.[.J][ID:nL5E7LH347]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌逾1.7%,交易员指出,对南非一家企业将与加拿大企业进行跨境交易的猜测推动走势.兰特兑美元ZAR=D3稍早触及三周高位7.7715,但之後转为下跌,并触及日低7.9750,1550GMT时报7.96.[ZAR/][ID:nL5E7LH3B9](完)