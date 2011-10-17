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宏观经济 | 2011年 10月 18日 星期二 07:41 BJT

《美国重要政经日程》--10月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布9月生产者物价指数(PPI).

1300 - 财政部公布国际资本流动月度数据.

1400 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行公布10月房屋市场指数.

1500 - 美国财长盖特纳出席参议院小企业委员会听证会.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券,并标售52周期国库券.

1715 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在波士顿联储会议上发表题为"大衰退对央行学说和实践的影响"的讲话.

2000 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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