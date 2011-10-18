〔美国政经〕参议院民主党人加大施压,希望尽早部分通过就业计划

路透华盛顿10月17日电---美国参议院民主党议员周一提出一项议案,要求部分通过奥巴马总统提出的4,470亿美元就业促进计划.该计划上周受到共和党议员的阻挠.

参议院民主党领袖里德表示,民主党此次提出的议案将耗资350亿美元,创造或挽救30万个教育岗位和10万个消防人员,警察以及紧急救援人员的工作职位.

里德表示,他希望参议院最早在本周对这项议案进行表决.

但多位助理表示,共和党议员指责奥巴马在玩弄政治手腕,可能会将表决时间至少拖延到11月第一周.参议院即将进入七天的休会期,直至11月第一周才重新开会.

里德则威胁如果发现共和党人在拖後腿,有可能让参议院延期休会.

不论投票何时举行,预计民主党应该无法搞到清除参议院程序障碍所需的60张赞成票.民主党在100个席位中只控制了53席.

共和党参议员麦凯恩发言力挺共和党人上周提出的就业议案.

"我们和他们计划的差别在于,我们希望通过经济成长来创造就业,而他们依靠的是政府支出."麦凯恩说.

奥巴马提出的就业议案遭共和党阻挠而无法获得全面通过,上周他和民主党参议员同意将其化整为零.

民主党希望对共和党加大施压,要求其至少部分支持这份议案,否则就要在明年大选来临之前向选民们解释反对的理由.(完)