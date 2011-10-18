〔美国个股〕苹果iPhone 4S首发三日销量高达400万支,第四季开局喜人

路透10月17日电---全球最大的科技企业--苹果(AAPL.O)周一表示,iPhone 4S在上市头三天即售出400万支,帮助公司在第四季开局强劲.

因进入更多国家及电信运营网络,上周五开始发售的iPhone 4S同期销量成功超越iPhone 4,後者开卖头三天售出170万支.

苹果在董事长贾布斯去世前一天推出iPhone 4S,起初市场感到失望,部分原因是其外形与上一代完全一样.但对其声音软件"Siri"的期望扶助iPhone 4S在10月7日刷新线上预售纪录.

新款iPhone在日本、澳洲、法国、英国、德国、加拿大和美国等七国首发,相比之下,iPhone 4首发国家只有五个.在美国,iPhone 4S将通过Verizon Communications(VZ.N)和沃达丰(Vodafone)(VOD.L)的合资企业Verizon Wireless、美国电话电报公司(AT&T)(T.N)以及Sprint Nextel(S.N)等三大电讯商销售,而上一代iPhone发售时仅与一家合作.在日本,苹果则首次登陆KDDI(9433.T)销售网络.

"iPhone 4S登陆更多国家和电讯网络,正扶助其增加销量以及潜在需求,"BMO Capital Markets分析师Keith Bachman说,并称多种手机配置有助于提高今年最後一季的公司利润率.

尽管对消费季不振存忧,华尔街分析师仍预期在今年最後三个月内,苹果将卖出2,500-3,000万支iPhone.

iPhone 4S开始预售的头24个小时,公司便收到超过100万支订单,超过了iPhone 4起售头24小时60万支的纪录.

苹果周一也表示,在推出iOS 5移动操作系统头五天内,使用者就超过2,500万人.并有超过2,000万名消费者注册了苹果免费的云服务iCloud.

10月28日起,新款iPhone将开始在另外22个国家发售,年底前还将登陆70多个国家.

苹果股票周一收跌0.48%.(完)