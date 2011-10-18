气候变化和资源短缺威胁人类健康

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月17日电---出席伦敦气候和健康会议的专家周一发出警告，称地球上的食物、水、森林等自然资源正在以惊人的速度减少，由此将引发饥饿、冲突、社会动荡和物种灭绝。

他们指出，粮食产量变化引发的饥饿状况加剧会导致营养不良；水资源缺乏会使卫生状况恶化；污染将促使人类免疫系统弱化；围绕水和土地的冲突引发的流离失所和社会动荡将增加传染性疾病的传播。

澳大利亚国立大学关注人口健康问题的教授Tony McMichael表示，到2050年，仅撒哈拉以南的非洲地区就可能增加7,000万死亡病例。

因气候变化导致蚊子种类增加，虐疾等疾病的传染率将上升，并将在2025年-2050年间席卷津巴布韦等国。

全球变暖导致洪涝灾害增加，携带病菌的水流将向新地区流动，中国面临血吸虫病等传染性疾病的人群可能会增加2,100万。

McMichael表示：“气候变化将逐步削弱地球的生命支持机制。健康不光是由此带来的附带损失，而是最具代表性的，代表了气候变化所有其他效应的结局。”

世界人口将在本月超过70亿，到2050年预计将超过100亿，这会让全球资源更加吃紧。

专家表示，气候变化效应只会使问题加剧，使生态系统、动物种类和人类健康面临危险。（完）