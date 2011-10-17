《中国报摘》--中国证券报10月18日

* 头版头条:

--国家统计局今日将公布9月及三季度宏观经济数据.分析人士认为,受海外经济复苏缓慢及国内紧缩政策影响,三季度中国国内生产总值(GDP)同比增速可能达9.2%左右,较二季度有所下降,这是GDP增速连续第三个季度回落.

* 其他:

--国家信息中心经济预测部主任范剑平指出,目前宏观政策由控通胀转向保增长的基础并不存在.若贸然再宽松,对物价的刺激力度将远大于经济的刺激力度.考虑到对中小企业的信贷支持,存款准备金率可适当下调,但货币政策总体仍应保持稳健.

--中国宏观经济学会秘书长王建认为,中国经济有可能在今年底明年初出现急速冷却,宏观政策届时将会出现转向,可能增加信贷规模.不过,新一轮的再宽松政策将呈现强烈的结构调整特征.

--A股历史上首家中止发行的公司--八菱科技二次过会,将重启首次公开发行(IPO)程序.

--继8月五矿有色倡议全国稀土分离企业主动停产後,包钢稀土(600111.SS)公告称,决定自10月19日起,所属冶炼分离企业停产一个月.

--国家发改委经济运行调节局公布数据显示,9月份主要流域来水较常年继续偏枯,同期全国水电发电量为568.7亿千瓦时,同比下降24.5%,降幅较8月扩大9.9个百分点.报导援引分析人士指出,受此影响,水电类上市公司第三季度乃至全年业绩整体堪忧.

--白酒龙头--贵州茅台(600519.SS)公告称,前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润65.69亿元人民币,同比增长57.38%;基本每股收益6.33元.

--东方航空(600115.SS)(0670.HK)公告称,公司拟出资约25.32亿美元(合人民币约161.29亿元)向空客公司购买15架空客A330系列飞机.此外,公司以同样价格,将波音公司24架波音B787飞机订单置换成45架波音B737NG飞机.

--昊华能源(601101.SS)公告称,公司拟出资1,200万元人民币收购鄂尔多斯市国泰商贸公司95%股权,并投资约23.97亿元建设40万吨/年煤制甲醇项目.(完)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽