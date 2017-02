"占领华尔街"如何演变为一场全球运动？

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约10月17日电---7月13日,一则毫不起眼的博文发起主题,号召人们"占领华尔街",仿佛这事真有可能做起来似的。

不过事实证明,只要有足够的动力、并且熟知如何使用社交网络,一切都有可能。

"占领华尔街"运动缺乏组织,也没有领导,但它几乎完全通过网络,就动员了全球数以千计的人。在很大程度上依赖Twitter,同时也凭藉Facebook与Meetup等平台,人们联系起来并走到一起。

像任何一场运动一样,带动消息传播需要一个火种。社交媒体营销企业SocialFlow就"占领华尔街"标签在Twitter上传播、扎根的过程为路透做了一份分析。

最先明确提到"占领华尔街"字眼的是7月13日一则由活动人士组织Adbusters发布的博文(r.reuters.com/suc54s),但该博文最初并未引起太多人的注意。

到7月20日,再次有人在Twitter上提到"占领华尔街"(r.reuters.com/tuc54s)。这次是一位名叫Francisco Guerrero的哥斯达黎加影片制作人在Twitter上链接了"趁早睡醒"(Wake Up from Your Slumber)网站的博文,博文内容重申Adbusters的行动号召(r.reuters.com/vuc54s)。

这家网站建于2006年,旨在"揭露美国骗人的货币体系,以及用贷款获利息的罪恶。"网站名取自圣经经文--《罗马书》第13章第11节:“你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候,因为我们得救,现今比初信的时候更近了。”

Guerrero的博文被转发一次,然後就沉寂了下来,直到7月23日,Twitter上又出现两条相关信息--一条来自西班牙用户Gurzbo(r.reuters.com/wuc54s),另外一条来自纽约长岛一名退休的高中化学老师Cindy,博文署名"gemswinc"(r.reuters.com/xuc54s)。

Gurzbo的博文无人转发,但Cindy的有八人转发,其中包括特拉华州一名反对美国联邦储备委员会的人、一名素食信息权利支持者、华盛顿一名环保主义者与阿拉巴马一名激进博客作者。

然後,又是接近两周的相对沉寂期,直到8月5日"LazyBookworm"再次发"占领华尔街"标签(r.reuters.com/zuc54s),有7人转发,主要为有机食物支持者与诗作者。

"占领华尔街"呼吁一直存在,但一开始注意的人并不太多,然後,突然如风起云涌一般,引来大量人的关注。

据社交媒体专家,"占领华尔街"运动扩展到超级本地化的Twitter用户,这些人对社区的一举一动都了如指掌,连当地报纸都难以匹敌。(完)